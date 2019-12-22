Erdoğan: Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?

Libya ile yapılan mutabakat muhtırasının hukukla çelişen yönü bulunmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?" diye sordu. Erdoğan, gerekmesi halinde Türkiye'nin Libya'ya desteğinin askeri yönünün artırılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. Gemisi Pirireis’in Havuza Çekme ve 5. Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, 2022'den itibaren her yıl bir denizaltının hizmete gireceğini açıklayarak, "2027 yılında 6 denizaltımızın tamamı da Deniz Kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır" diye konuştu.

© AA / Mustafa Kamacı Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis

'Bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği politikaya değinen Erdoğan, "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir. Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar" ifadesini kullandı.

Libya ile yapılan anlaşmanın 10 yıl önce hazırlanan haritalar üzerinden şekillendiğini belirten Erdoğan "Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir" dedi.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'nci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'nci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuşuyor

https://t.co/DOjC9lMbzZ — AA Canlı (@AACanli) 22 декабря 2019 г.

'Libya ile yaptığımız mutabakat muhtırasının uluslararası hukukla çelişen yönü bulunmuyor'

​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor. Milletimize uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları, başarıları unutturulmak istenmiştir. Sanki bu millet ve bu devlet gökten zembille inmişçesine geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeyi çalışılmıştır.

Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir.

Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin balıkçılıkta yüzde 1 pay alabileceği düzene rıza göstermeyeceğiz. Libya ile yaptığımız mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da uluslararası hukukla da çelişen yönü bulunmuyor.

Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize gerecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor.

'Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme niyetiyle karşımıza gelmesin'

Ege'nin de Akdeniz'in de sahibi bu denizlere kıyısı olan ülkelerin tamamıdır. Bizim durduk yerde kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur.

Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle karşımıza gelmesin.

Türkiye, ne Suriye'de attığı adımlardan, ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir. Meşru Libya hükûmetini yıkmaya yönelik çabaların yoğunlaşmasının sebebini gayet iyi biliyoruz.

'Gazi Mustafa Kemal canını tehlikeye atma pahasına hangi mücadeleyi veriyordu?