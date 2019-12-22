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19:14 22 Aralık 2019
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    Destici'den CHP ve İYİ Parti'ye çağrı: Milli politikaların yanında durun

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP ve İYİ Parti'ye seslenerek, milli politikaların yanında durmalarını ve devletin attığı adımları desteklemelerini istedi. 

    Destici, partisinin "Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" temasıyla bir otelde düzenlediği bölge toplantısında yaptığı konuşmada HDP'li belediyelere kayyum atanması karşısında CHP'nin tutumunu eleştirerek, "Maalesef CHP de 'vicdan, demokrasi' diyerek onları sahiplenmeye çalışıyor ama asıl sahiplenme sebeplerinin biz seçim ittifakları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da ortağına kıyamıyor. Halbuki onlar da biliyor bunların terörle iç içe olduğunu, teröre ve teröriste yardım ettiğini." dedi. 

    Libya ile yapılan anlaşmalar 

    Libya ile yapılan anlaşmasının HDP dışındaki partilerin oylarıyla TBMM'den geçtiğini hatırlatan Destici, sözlerine şöyle devam etti:

    "Ülke olarak herkes takdir etti ve alkışladı ama daha sonra Libya ile güvenlik ve askeri iş birliğini içeren yasa tasarısı Meclis'e geldiğinde bir baktık CHP ile İYİ Parti geçmiş HDP'nin tarafına. Karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyorsun? Libya ile Türkiye'nin imzaladığı güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasına niye karşı çıkıyorsun? Neymiş efendim 'Biz oraya asker gönderecekmişiz'. Göndereceğiz tabii. Gerekirse dünyanın her yerine asker göndereceğiz, geçmişte nasıl göndermişsek şimdi de göndereceğiz. ABD gönderiyor. Afganistan'da ABD askerinin ne işi var? Suriye'de, Irak'ta, Afrika'da? İngiltere gönderiyor, Rusya gönderiyor, Fransa gönderiyor, biz niye göndermeyeceğiz? Biz 'Yurtta sulh cihanda sulh' dedikçe birileri bütün Türk ve İslam coğrafyasını kan gölüne çevirdiler. Biz de son dönemlere kadar sadece bunları seyrettik. Bundan sonra seyretmeyeceğiz, müdahale edeceğiz diyor devletimiz, doğru yapıyor. Biz de bunu destekliyoruz ve herkesin desteklemesi lazım."

    CHP ve İYİ Parti'ye çağrı

    Türkiye'nin, Türk ve İslam coğrafyasının ve tüm mazlumların umudu olduğunu, içine kapanarak bir yere varamayacağını söyleyen Destici, şöyle devam etti:

    "Sınırlarımız dışında güçlü harekatlar başlatınca şaşırdılar kaldılar. Türkiye'den bunu beklemiyorlardı. Hiç şüpheniz olmasın 15 Temmuz darbe girişimi de bütün bu gelişmelerle ilintili ve ilişkilidir. Orada da yapılmak istenen Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek, Türkiye'ye bir işgal girişiminin başlangıcıydı ama elhamdülillah devletimiz, milletimiz buna müsaade etmedi ve bundan sonra da müsaade etmeyecek. Bundan sonra da hep birlikte duracağız. Rahmetli şehit liderimizin Muhsin Başkanımızın dediği gibi, 'Darbe kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın karşısındayız'. Namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmadık ve bundan sonra da durmayacağız. Onun için ben CHP ve İYİ Parti'ye diyorum ki HDP'nin peşine takılmaktan vazgeçin, gelin milli politikaların yanında durun ve devletin attığı bu tür güçlü adımları destekleyin. Çünkü burada destek içeriden ne kadar güçlü olursa biz oralarda o kadar başarılı oluruz." 

    'İdam cezasının geri getirilmesini istiyoruz'

    Aile içi ve kadına şiddet konularına değinen Destici, bu gibi olayların ahlak ve maneviyattaki eksiklikten kaynaklandığını söyledi. 

    Eğitimin, insanların maneviyatın güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Destici, devletin de faili belli olaylarda cezayı vermesi gerektiğini belirtti. Destici, şöyle devam etti: 

    "Biz idam deyince birileri diyor ki bizim karşımızda 'iyi de burada bir hata yapılırsa bir iki yıl sonra gerçek ortaya çıkarsa telafisi mümkün değil.' Biz, şüpheli davalarda idam cezası verilsin demiyoruz, faili kesin olan davalarda idam verilsin. En son Ordu'daki Ceren Özdemir hadisesinde olduğu gibi. Faili kesin olan hadiselerde biz mutlaka idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz ya da Beşiktaş'ta polislerimize yönelik saldırıda hayatını kaybeden onlarca polisimizin, şehidimizin katili teröristler için. Yani bizzat bombayı patlatan ve kurşunu sıkan teröristler için. Biz sadece bu iki kesim için idam cezasının geri getirilmesini arzu ediyoruz." 

    Erken seçim

    Konuşmasında erken seçim tartışmalarına değinen Destici, bu tartışmaları ülkenin hayrına görmediklerini söyledi. Ülkenin geçmişte bu konuda çok bedel ödediğini dile getiren Destici, şunları söyledi:

    "Biz de niye yeni sisteme 'Evet' dedik? Bir sebebi de işte Türkiye istikrara kavuşsun, temsilde adalet güçlensin diye verdik ve bakın şu anda TBMM'ye neredeyse seçime girmeye hak kazanan bütün partiler Meclis'te temsil ediliyor. Temsil oranı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Milli bakiye sisteminden bu yana en yüksek temsil oranı yaşanıyor. Öbür taraftan istikrar... Eğer bugün eski sistem olsaydı bu sene, önümüzdeki sene seçim olurdu. Hükümeti yıkarlardı. Nasıl biliyor musunuz? 1997'de Refah-Yol hükümetini nasıl yıktılarsa hangi tezgahla hangi oyunla yıktılarsa aynı yöntemle yıkarlardı." 

    Toplantıya Denizli, İzmir, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa, Muğla ve Uşak'tan BBP il, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları katıldı.

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