Altun'dan ABD Dışişleri'nin Türkiye-Libya anlaşması açıklamasına yanıt

İletşim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'li mevkidaşlarımız meşru endişelerimizi anlamayı her defasında reddediyor. Deniz sınırlarımızla ilgili hiçbir emrivakiyi kabul etmeyiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya ile yapılan askeri anlaşmaya yönelik ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin 'provokatif' değerlendirmesine Twitter üzerinden yanıt verdi.

Anlaşmanın ne kışkırtıcı ne de yıkıcı olduğunu vurgulayan Altun, anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, "ABD'li mevkidaşlarımız meşru endişelerimizi anlamayı her defasında reddediyor" dedi.

Türkiye'yi eleştirenlerin Yunanistan ve diğer bölge ülkelerinin provokatif eylemlerine bakması gerektiğini ifade eden Altun, "Deniz sınırlarımızla ilgili hiçbir emrivakiyi kabul etmeyiz" dedi.

We will defend our interests and stability in the Mediterranean in line with international law. Those who dare criticize Turkey should take a look at years of provocative actions by Greece and other regional states. We will never accept a fait accompli over our maritime borders! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 22, 2019

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Libya anlaşması için "İşe yaramaz ve provokatif" ifadesini kullanmıştı.