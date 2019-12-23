Soylu'dan emniyet müdürlerine: Çok yakında sizden yardım isteyecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il emniyet müdürlerine hitaben, "Çok yakın bir zaman dilimi içinde içerinizdeki arkadaşlardan Avrupa'dan başta Almanya olmak üzere sizden destek ve yardım isteyecekler. 'Gelin, bizi bu PKK teröründen, FETÖ anlayışından, milletimizi huzursuz hale getirmek isteyen bunlardan kurtarın' diyecekler" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Dikmen Yerleşkesi'ndeki İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'na katıldı.

Soylu, terörü sadece Türkiye için bitirmek isteyerek güvenliği sağlamanın mümkün olmadığını söyledi: "Eğitiyorlar, silah veriyorlar, ideoloji yüklüyorlar ve sonra da toplantılarda 'Hayır, onlar terörist değil, sizin tanımlarınıza uymayız' diyorlar. 'Peki senin tanımın nedir?' dediğimizde ise tatmin edici bir cevap veremiyorlar. Elbette ki gerçeği hepsi biliyor ama şimdilik 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' kafasındalar. Dolayısıyla bizler, Batılı muhataplarımızı bir kenara bırakıp bu coğrafyayı, dünyayı ve etrafımızdaki coğrafyayı güvenli hale getirmeye odaklanmak durumundayız.

Çok yakın bir zaman dilimi içinde içerinizdeki arkadaşlardan Avrupa'dan başta Almanya olmak üzere sizden destek ve yardım isteyecekler. 'Gelin bizi bu PKK teröründen, FETÖ anlayışından, bizim milletimizi huzursuz hale getirmek isteyen bunlardan kurtarın' diyecekler. O zaman neler kaybetmiş olacaklar, biz o zaman o yangının neresine yetişeceğiz, bunu bilmiyorum. Türkiye'den ve emniyet teşkilatından yardım istemek zorunda kalacaklar, imdat isteyecekler, alarm çalacaklar ve 'Ne olursunuz bizi kurtarın' diyecekler."

Batı'nın, göç konusunda gaddarlığı tavsiye ettiğini anlatan Soylu şöyle devam etti: "Sırtınızı dönün diyorlar. Aslında bu tavsiye nedir biliyor musunuz? Göçmenlere değil, 'Orta Doğu'ya sırtınızı dönün' diyorlar. Sırtımızı dönelim ki orada kafalarındaki projeyi hayata geçirebilsinler. DEAŞ, Suriye'nin yarısını ele geçirmişti, DEAŞ gitti ama yerine PKK/YPG geldi çünkü orada bir proje var ve hala o projenin peşindeler. Eğer Türkiye, Suriyeli muhacirlere sırtını dönseydi, gaddar davransaydı, orada kurulmak istenen terör devletini şimdiye kadar kolayca kurmuş olurlardı. Türkiye'nin kapsayıcı politikası, ülkemizin ve milletimizin merhamet politikası, aynı zamanda bölgede terör yapılanmalarına da darbe vurmuştur."

Öte yandan Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) da değinen Soylu, pek çok kadının uygulamadan haberdar olmadığını dile getirdi: "Kadına şiddet konusunda çalışma yapan, söz söyleyen, dans eden kesimlerden bu uygulamamızın tanıtımı konusunda yeterli ve samimi bir destek gördüğümüzü söylememiz maalesef mümkün değil. Bunu kendi gayretimizle yaygınlaştırmamız lazım. Şu ana kadar KADES'e 16 binden fazla ihbar geldi, bunların yarısı gerçek ihbar. Kim bilir kaç cinayeti önledik. Yaygınlaştırdığımız ölçüde netice alıyoruz."