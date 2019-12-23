DİSK'ten 'Jestimizi yaparız' diyen Erdoğan'a tepki: İnsan onuruna yaraşır asgari ücret jest değil haktır

DİSK, 2020 asgari ücretinin belirleneceği görüşmelerde sona yaklaşılırken, asgari ücretin 3200 TL olması talebini bu kez de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde kitlesel bir eylemle dile getirdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'jestimizi yaparız' açıklamasına değinerek, "Asgari ücret ne 'gönül ister ki' gibi iyi niyetlerle ne de cumhurbaşkanının söylediği gibi 'jestimizi yaparız' gibi bir yaklaşımla belirlenemeyecek kadar somuttur, gerçektir, milyonların meselesidir" diye konuştu.

'15 kişinin bir masa başında toplanıp milyonların hayatı hakkında karar vermesi kabul edilemez'

Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret ülkemizde sadece asgari ücret ve yakın bir ücretle çalışan 10 milyon işçinin ve ailesinin değil, emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir parametredir. O nedenle asgari ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşmedir.

Asgari ücret ülkemizde giderek ortalama ücrete dönüşmektedir. Bu nedenle de asgari ücret çalışanları ekonomik krize karşı korumanın en önemli aracı durumundadır. Asgari ücret milyonların meselesidir, memleket meselesidir. Aralık ayında bu yola çıkarken, insan onuruna yaraşır asgari ücret en az 3200 TL olmalıdır demiştik ve ülkeyi yönetenleri uyarmıştık: Şirket kurtarmalara, işveren teşviklerine devasa kaynakların ayrıldığı bir ortamda kimse işçilere 'fedakârlık' tavsiyesinde bulunmasın, kimse işçilerden fedakârlık beklemesin demiştik.

Şimdi işverenlerin batıklarını kurtarmak için, sermayeden vergi almamak için jest üzerine jest yapanlar çıkıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi sınıfına asgari ücret jestinden bahsediyor. İnsan onuruna yaraşır asgari ücret bir haktır, bir lütuf değildir, bir jest konusu yapılamaz. 15 kişinin bir masa başında toplanıp milyonların hayatı hakkında karar vermesi asla kabul edilemez. Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalı, uzlaşmazlık durumunda grev hakkı da olmalıdır. Milyonları ve memleketi ilgilendiren bu kadar önemli bir konuya dair demokratik bir yaklaşım budur. İşverenlerin ve iktidarın belirlediği açlık sınırının altında asgari ücrete son vermenin yolu budur."