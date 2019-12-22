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13:07 22 Aralık 2019
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    tekstil, işçi, konfeksiyon

    TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Sendikalar asgari ücret talebini 2 bin 578 lira olarak açıklarken Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, "Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem" dedi.

    Asgari ücrete dair işçi sendikalarının taleplerini belirlemesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu'ndan geldi.

    TİSK; ülkedeki mevcut ekonomik tablonun üretim, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kıldığını belirterek, yeni asgari ücretin dengeler gözetilerek belirlenmesinden yana olduklarını belirtti.

    Anadolu Ajansı'na açıklama yapan TİSK, asgari ücrete son beş yılda dört kez enflasyonun üzerinde artış yapıldığını, bu dönemde yüzde 74'lük TÜFE artışına karşın asgari ücrete yüzde 113 zam yapıldığı savundu.

    'Makul ve dengeli'

    Geçen yılki yüzde 26'lık artışta işverenler olarak kendilerinin de katkı verdiğini öne süren TİSK, "Ülkemizin bugün ulaştığı ekonomik değerde, işçinin de işverenin de çok büyük payı var. Çalışanların yaşam koşullarının da farkındayız. Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem" değerlendirmesini yaptı.

    © AA /
    TİSK'ten esnek çalışma önerisi
    Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yeni Ekonomik Program'ın hedeflerine ulaşmak, yeni yatırımlar çekmek, rekabet edilen ülkelere yatırım kaptırmamak, zor durumdaki sektörlerin üzerindeki baskıyı rahatlatmak için yeni asgari ücrette dengeler gözetilmeli. Mevcut ekonomik tablo, üretim, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kılıyor. Bu işletmeler yüzde 36’ya ulaşan kayıt dışılıkla da mücadele ediyor. Bu sebeple yeni asgari ücret, gerçekçi bir bakış açısıyla mevcut istihdamı koruyacak, 1.5 milyonu genç olmak üzere 4.5 milyon işsize iş sağlayacak düzeyde olmalı."

    'Hükümete teşekkür ederiz'

    İşverenlere verilen asgari ücret desteği için hükümete teşekkür eden TİSK, taleplerini ise şöyle sıraladı; "İşveren olarak yüzde 2 ile en yüksek katkı sağladığımız İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yıl 150 lira olarak karşılanan bu desteğin, 2020'de 200 lira ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayıp devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca destekten yararlanma koşulları kapsamında toplu iş sözleşmeli işyerleri için uygulanan prime esas günlük kazançtaki üst limitin artırılarak sürmesini istiyoruz. Yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020 yılı için alınmamasını, SGK İşveren Desteği'nin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Rekabette olduğumuz çoğu ülkeden ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan ücret üzerindeki vergi yüklerinin de tekrar gözden geçirilmesini bekliyoruz."

    TİSK Yönetim Kurulu ayrıca İşverenleri ötekileştiren bakış açısının, vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini ve ücretini düzenli yatıran 'işçi dostu' işverenlere yapılmış en büyük haksızlık olduğunu savundu.

    Sendikalar 'geri adım yok' diyor

    DİSK, Türk-İş ve Hak-İş, 2020 yılı için ortak asgari ücret talebini 2 bin 578 lira olarak açıkladı ve bundan geri adım atmayacaklarını duyurdu. Buna göre sendikalar mevcut asgari ücret olan net 2 bin 20 lira üzerine 558 lira zam talep ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah jestimizi yaparız. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" dedi.

    Etiketler:
    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Sendika, Asgari ücret
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