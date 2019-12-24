Mersin'de 72 dönümlük Hazine arazisindeki binlerce kızılçam ağacı kesildi

Eski Mezitli mahallesinde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 72 dönümlük Hazine arazisindeki binlerce kızılçam ağaçlarını bir gecede kesti.

Sabah bölgede spor yapan vatandaşlar durumu fark edip yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşananlarla ilgili soruşturma başlatarak şüphelilerin kimliğini tespit etmek için harekete geçti.

'Burada katliam var, sözün bittiği yerdeyiz'

Olayın yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Mezitli mahallesinin eski muhtarı Veysel Kılıçoğlu, ağaç katliamına neden olanların kanun boşluğundan yararlandığını söyledi.

Muhtar Kılıçoğlu, şunları söyledi:

"Burada katliam var. Cumartesi gecesi 72 dönüm arazi de çam ağaçları yerle bir edilmiş. Sözün bittiği yerdeyiz. Mersin Valisi, Orman Bölge Müdürlüğü, yerel yöneticiler buraya sahip çıkmalı. Burada katliamı yapan kişiler parasal değil, hapis cezasıyla cezalandırılıp, bu yerin tekrar orman alanına dönüştürülmesi için çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu yapılan işlem organize bir suç örgütünün işi. Çünkü ilk defa yapılan bir işlem değil. Bu insanlar kanunlardaki boşlukları iyi biliyor, biraz da parasal güçleri de var ve yakın zamanda narenciye bahçesi olacağını da göreceğiz. Çünkü hemen bitişik Mezitli Devlet Hastanesi olarak belirlenmiş bir alan. Büyük bir rant var burada, çevresi hep arazi bölgesi. Vatandaş geleceğe yönelik bir yatırım yapma derdinde sanırım."

'Devlet Hastanesi'nin önümüzdeki aylarda inşaat ihalesi yapılacak'

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çevre katliamlarına neden olanlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

'Ormanların birtakım kişilere rant kapısı olmasının önüne geçilsin'

"Bazen insan bireysel olarak da, belediye başkanı olarak da 'Bu kadar olmaz' diyor. Yeter artık diyoruz. Orman Kanunu diye bir kavram var ama halk arasındaki anlamı Orman Kanunu, yani hukukun yok sayıldığı bir kanun anlamında yorumlanıyor. Vatandaşın giderek kanunsuz davranması normal gibi karşılanıyor. 2017 yılında da yaşadık yine aynı bölgede, aynı kişiler tarafından yapıldı. Ağaçlandırılması sözü verilmesine karşı burada yine limon ağacı dikildi. 2017’den bu yana bir gelişme yaşanmıyor. Bunun sonucunu biliyorlar ve bir şey olmadığını görüyorlar. Vatandaş 'yapanın yanına kâr kalıyor' diyerek yapıyor bu eylemi. Üstelik hafta sonu gece oluyor bunlar. Gündüz yapılmaması bile insanın aklına birçok şey getiriyor. Yine 70 dönüm üzerinde bir orman alanı birtakım insanlar tarafından el birliğiyle kesildi. Burası için gerekenin yapılacağını güveniyoruz. Üstelikte gelecekte değeri çok yüksek olacak bir yer. Devlet Hastanesi'nin önümüzdeki aylarda inşaat ihalesi yapılacak. Hemen onun yanında yapılan bir kesim gayet bilinçli yapılmıştır. Yarınlarda o devlet hastanesi yanında bazı tasarruflarda bulunulacak demektir. Buna kim dur diyecek? Hukuk, adalet diyecek. İstediğimiz sonucu alamadığımızı görüyoruz. Bir belediye başkanının kendi bölgesinde bir orman alanı katledilirken çaresi kalması son derece acı bir tablodur."

Tarhan, "Ormanları koruyalım' diyoruz ama belediye sınırları içinde gece yarısı belli kişiler buraları kişisel rant amacıyla ormanı yok ediyor ve limon bahçesi yapıyor. Buna herkesin ses çıkarması ve sadece hukuka bırakmaması gerekiyor. Son zamanlarda gördük ki kamuoyu baskısıyla mahkeme kararı alınıyor. Burada bütün herkesi, sivil toplum kuruluşlarını, odaları, tüm dinamikler bana ne demeden sesini çıkarsın. Adalete, hukuka bırakmadan gerekli kamuoyu baskısını oluşturalım, gereken yapılsın. Ormanların birtakım kişilere rant kapısı olmasının önüne geçilsin. Sözün bittiği yerdeyiz" ifadesini kullandı.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı: Kanunda boşluklar var

Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sinan Can da yaşanan ağaç kıyımına tepki göstererek şunları söyledi:

"Ağaç kıyımını duyduktan sonra bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Kıyımı belgeledik. Mersin'de geçmişten bugüne ağaç katletme durumu devam etmektedir. Buna karşı gösterilecek tavır ormanları kazanmamızı sağlayacaktır. Bu çok ciddi bir problemdir. Ormanları katledip, farklı noktalara getirmek ciddi bir sorundur. Muhtarla konuştuğumuz ormanların kesilip yerine narenciye ağaçları dikildiğini söyledi. Kanunda boşluklar var. Orman Bölge Müdürlüğü ceza verdiği zaman sanki yasal yükümlülükleri ortadan kalktığı noktasında bir bakış açısı var. Bu bakış açısının doğru olmadığını düşünüyoruz. Orman müdürlüğünün, buralarda ağaç kesimine ve alanın başka bir şekilde kullanılmasına izin vermemesi gerekir."

1 kişi gözaltına alındı

Mersin Orman Bölge İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, izinsiz ağaç kesimine dair bir ihbarı değerlendiren ekipler harekete geçti.

Eski Mezitli mahallesindeki ormanlık alandaki yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesildiği tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen M.Ş. gözaltına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanlarının dikilmesi ve söz konusu yerin dikenli telle çevrilmesi için çalışma başlatıldı.