Kalın: Rusya'dan ateşkes yapılmasını istedik

Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:

- İdlib'te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik. Bugüne kadar bununla ilgili maalesef somut bir adım atılmadı. 24 saat içerisinde çatışmaların durdurulması, rejim saldırıların durdurulması konusunda bir çaba içinde olacaklarını heyetimize ilettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Bunun yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem Türkiye'ye dönük göç dalgası olacak. Siyasi süreci sabote edecek sonuçları olacaktır. Bunun altını çizmek istiyoruz. İdlib sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değildir, uluslararası bir sorundur.

- Burada Rus tarafının daha büyük bir sorumluluk sahibi olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.

- Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu.

- Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz.

- Hafter'e verilen destekleri görüyoruz.

- Meşru hükümeti hedef alan girişimler devam ediyor. Meşru hükümete destek vermeye devam edeceğiz.

- Zor günlerde Libya halkının yanındayız.

- Türkiye kadar Libya da kazançlıdır.

- Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir.

SORU-CEVAP

- (3600 ek gösterge) Bu toplantıda gündeme gelmedi.

- (Libya'ya asker gönderme) Başka ülkere de asker gönderme konusunda meclisin bir yetkilendirme yapması gerekiyor. Oradaki sıcak gelişmelere bağlı olarak böyle bir tezkere ihtiyacı doğabilir. Meclis de bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Biz prensip olarak meşru uluslararası toplumun tanığı Libya hükümetinin yanında olacağız. Bunun gerektirdiği adımları atmaktan sarfı nazar etmeyiz. Bu askeri eğitim olabilir, başka alanlarda destek olabilir.

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#Canlı: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulunuyor https://t.co/pMIT3EEexc — AA Canlı (@AACanli) December 24, 2019

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