Hol Kampı'ndan kaçan Türk vatandaşı IŞİD'li 7 kadın Hatay'da teslim oldu

Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinde yer alan YPG kontrolündeki Hol Kampı'ndan kaçan IŞİD mensubu Türk vatandaşı 7 kadın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilen S.D, M.D, A.D, N.G, S.G, E.G. ve S.G. isimli IŞİD'liler, Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince sınır kapısında gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan IŞİD'li 7 kadın, adliyeye sevk edildi.
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