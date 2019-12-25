Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

Cumhurbaşkanı ErdoğaN Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşme için Tunus'a gitti. Ziyarette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'da bulunduruyor.