Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a gitti. Erdoğan, ziyaretinde Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı ErdoğaN Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşme için Tunus'a gitti. Ziyarette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'da bulunduruyor.— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) December 25, 2019
Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.
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