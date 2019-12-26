'Komünist Başkan'dan kadına şiddet uygulayana yaptırım

Tunceli Belediyesi, Tüm Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile kadına şiddet uygulayan kişilerin belediyenin sosyal haklarından yararlanmasını engelleyen sözleşmeyi imzaladı.

Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.

Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti.