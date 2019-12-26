'Komünist Başkan'dan kadına şiddet uygulayana yaptırım

Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.
© REUTERS / Murad Sezer
Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti.
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