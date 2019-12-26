Aygün'ün rüşvetle suçladığı Yavaş: '25 milyon lirayı veriyorum' dese de olmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarına tepki gösterdi ve "Ne belediye meclis üyelerinin, ne de benim böyle bir yetkim yok tek başına. Onun için 25 milyonu veriyorum dese de o anda yapılacak bir şey yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gündeme ilişkin konular ve eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili olarak Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu.

Yavaş, "Sinan Aygün 25 milyonu verse bu iş olacak mıydı?" sorusuna "80 dosya var böyle. Elde edilen rant en az 30 milyar ama taahhüt ettikleri toplam 300 milyon bile yok. Adaletli olunacaksa, plan notları iptal edildiği için isterse bunu yapmazlar artık. Bu ‘Kanuni’ diyor. İyi ama bunun karşılığı bir rantla almışlar, bunun belediyeye ödenmesi lazım. Burada da yetki belediye meclisinin. Yani ne belediye meclis üyelerinin, ne de benim böyle bir yetkim yok tek başına. Onun için 25 milyonu veriyorum dese de o anda yapılacak bir şey yok. Bu belediye meclisine gelip oradaki grup başkanlarının çözeceği bir konudur" yanıtını verdi.

Selvi'nin sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Yavaş'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- İnşaat mühürlendikten sonra mahkeme kararıyla bir şey yapılamaz mı?

Şu anda biz yazıyı yazdık. Biz istinafa gitmeyince bir buçuk emsal kesinleşti. Mühürlendikten sonra mahkeme kararıyla bir şey yapılamaz mı? Bir buçuk emsale göre kazanılmış hakkı varsa, bize bir proje sunacak. ‘Bana yeniden ruhsat verin’ diyecek. Bizden mahkeme kararı saklandığı için, nisan ayında mahkemenin kararı verdiği tarihteki inşaat seviyesine göre istem yapmayı düşünüyoruz.

- O zaman nisan ayında inşaat hangi seviyedeyse ona göre mi olacak?

Yüzde 30 seviyesinde. Ona göre olacak. Bunlar biliyorsun Çevre Bakanlığı’nın sitesinden alınan resmi bilgiler. Adaletli olacağız. Adamla bizim düşmanlığımız yok.

- Sayın Sinan Aygün’ün, 2014’te Ankara büyükşehir belediye başkan adaylığına sizi FETÖ’cülerin ikna ettiği iddiası var.

Onunla ilgili dava açtım. Benimle irtibat kurabilen ne kadar telefon varsa versin. Benim adaylığım şöyle oldu: Cumhuriyet Halk Partisi, benim adaylığım konusunda birkaç tane anket yaptı, buna rağmen ben o tarihte kabul etmemiştim. Demokrat Parti’yle gittim anlaştım, aday olacağım, birdenbire bir tweet attı Melih Gökçek. Dedi ki: ‘İstanbul’daki baronlar benim oyumu bölmek için geçen seçim çok oy alan birisini küçük bir partiden aday olması için ikna etmeye çalışıyor.’ Bir de pislik attı, çok paralar dönüyor ortalıkta diye ve ertesi gün gitti Demokrat Parti’nin satmak üzere olduğu ve seçimde bana finans olarak kullanılacak araziyi yeşil alan ilan etti. Bunun üzerine biz gittik CHP’ye aday olduk, bunun dersini verelim diye.

- Firari FETÖ’cü Ayhan Atalay’ın sizi ikna ettiğini iddia ediyor.

Ayhan Atalay’ı tanımam ki beni ikna etsin. Ayhan Atalay Yelken Kule’yi yapıyordu. Ayhan Atalay denen şahsın binasında, kulesinde hep Gökçek’in resimleri vardı.

- ‘Mansur Yavaş avukatlık yaptığı binayı Ayhan Atalay’dan kiraladı’ deniliyor.

Ayhan Atalay’ın ilk yaptığı bina benim avukatlık yaptığım bina. Ama buranın dış alüminyumlarını yapan Kocamanlar İnşaat’a yaptığı iş karşılığı verilmiş daireyi tuttum. Ben Kocamanlar İnşaat’tan tuttum.

Selvi, daha sonra Yavaş'la yaptığı bu konuşmanın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e çıkmaması ihtimalinin olmadığını belirterek "Yavaş, FETÖ firarisi Ayhan Atalay dahil FETÖ’cülere inşaat ruhsatlarının Gökçek zamanında verildiğini iddia etti" bilgisini verdi.

Selvi şöyle devam etti:

"Ben sormadan önce Mansur Yavaş’ın değindiği Gökçek’le ilgili iddialarını aktaracağım: 2014 seçimlerinde, hatırlarsanız 17-25 Aralık’tan sonra, seçime iki gün kala FETÖ’cülere yalvardı, o cümleler hâlâ internette var. ‘Siz Mansur Yavaş’a nasıl oy verirsiniz, nasıl CHP’ye oy verirsiniz?’ dedi. 17-25 Aralık milatsa, bu adamın alınması lazım. FETÖ’ye finansın kralını bu sağladı. Hepsini çıkarttırıyoruz. 150 tane dosya var. Mesela Ayhan Atalay’a ben mi verdim ruhsatı? Başkent Gaz’ın olduğu yer Sinan Aygün’ün ortağı FETÖ firarisi Ömer Akgül’e verilmiş. 17-25 Aralık’tan sonra, hatta 15 Temmuz’dan sonra satılmış, parası yurtdışına gitmiş."

Yavaş, Selvi'nin "Bunların ruhsatlarını çıkarttırıyor musunuz?" sorusu üzerine "Çıkarttırıyorum. Bunların hepsi teftişte. Şu an hepsi savcılığa gidecek. Bugün açıklayacağım olay, sen kalkıyorsun, Pursaklar’da imara açılamaz alanı TOKİ’ye devrettiriyorsun, oradan Önder Aytaç, Emre Uslu alıyorlar. Bunların hepsi FETÖ firarisi" dedi.

Yavaş, "Bu dosyaları yargıya mı vereceksiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Çıkarıp yargıya teslim edeceğim. Savcılık kendisi harekete geçsin diyorduk ama bu kadar iftiradan sonra başka çaremiz yok. Yargı gereğini yapsın."