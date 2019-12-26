Sabah yazarı: CNN Türk muhabirinin dilencilik yapmasının 'eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmekten' öte bir faydası yok

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında CNN Türk muhabirinin gündeme oturan dilencilik haberinin doğru olmadığını söyledi ve "Bana göre 'eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmekten' öte bir fayda sağlamadı" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında CNN Türk muhabiri Sema Akbulut'un dilenci kılığına girerek insanlardan para istediği haberini değerlendirdi.

Haberi eleştiren Aytuğ, Akbulut'un dilenci kılığına girmesinin 'eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek' anlamına geldiğini söyledi.

Akbulut'un yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, dilenci kılığına girip Fatih Camii önünde dilenmeye başladı ve bir saat içinde yüklü bir meblağ topladı. (Aynı yanlışa ortak olmamak için parayı açıklamıyorum) İlk bakışta 'haber' gibi görünse de bana göre 'eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmekten' öte bir fayda sağlamadı.

Dilenciliğin zaten kazançlı bir iş olduğu biliniyor. Ama bunu bir de kameralar önünde canlı canlı insanlara izletmek, işsiz güçsüz vatandaşlara adeta "Bakın en kazançlı, en vergisiz ve zahmetsiz para kazanma yöntemi budur" diyerek yol yordam göstermek gerçekten de 'habercilik' midir, işte ondan biraz şüpheliyim."