Dolarda son durum: 5.94 seviyesinin hemen altında

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasayı fonladığı tutarın, son dönemde repo piyasasından swap piyasasına kaydırması sonrası bu hafta TL faizde yaklaşık 150 baz puan düşüş yaşandı.

Piyasada bu sürecin kalıcı olup olmayacağı yani bankanın politika faizi yerine koridorun alt bandını önümüzdeki dönemde de kullanıp kullanmayacağı yakından takip ediliyor.

TL’nin gecelik faizi ise, TCMB politika faizi olan yüzde 12 yerine önceki gün ve dün yüzde 10.50'de oluştu.