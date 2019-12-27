Almanya Başbakanı Merkel ocakta Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel gelecek ay Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Merkel'in gündeminde mülteci anlaşmasının geleceği olacak.

DW Türkçe'nin Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung isimli gazeteden aldığı bilgiye göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel ocak ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edecek. Görüşmede mülteci krizi, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin asker göndermeyi planladığı Libya konusunun ele alınmasının bekleniyor.

Habere göre Merkel, Türkiye ile AB arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşmasının geleceğinden endişe duyuyor. Angela Merkel'in endişesine neden olarak Türkiye'nin Suriye sınırında ve Yunan adalarında giderek artan mülteci sayısı gösteriliyor.

Merkel ringt um Flüchtlingspakt: Die Bundeskanzlerin plant bereits für Januar eine Reise zum türkischen Präsidenten Erdoğan. Der warnt vor 80 000 Vertriebenen allein aus der syrische Region Idlib. https://t.co/PisXBNlXiq — Süddeutsche Zeitung (@SZ) December 26, 2019

​Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Pazar günü Suriye'nin İdlib kentinde artan çatışmaların ardından sınıra doğru yoğun bir mülteci akını olduğunu, Türkiye'nin bu yükü tek başına üstlenmeye niyeti olmadığını açıklamıştı.

Almanya hükümeti sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti ve Başbakan Angela Merkel'in ziyaretlerini ancak bir hafta öncesinde kamuoyuna duyurduklarını söyledi.