İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarptı

İstanbul Rumeli Hisarı'nda 'Songa Iridium' adlı kuru yük gemisi, kıyıya çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

İstanbul Rumeli Hisarı'nda 'Songa Iridium' adlı kuru yük gemisi, Aşiyan Mezalığı'nın hemen önünde kıyıya çarptı. Liberya bandralı gemi, Odessa-İstanbul seferini yapıyordu.

Aşiyan Mezarlığı'nın hemen önünde kıyıya çarpan Liberya bandralı gemi, Odessa-İstanbul seferini yapıyorduhttps://t.co/77rbvsAZs9 pic.twitter.com/z5xs04yD1R — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 27, 2019

​​Kazada ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Kıyıya oturan 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor.