Bakan Albayrak açıkladı: Sıfır konutta faiz 0.79'a iniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.