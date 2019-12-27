Erdoğan, yerli otomobille yaptığı test sürüşünü paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün tanıtılan yerli otomobille gerçekleştirdiği test sürüşüne dair görüntüleri kişisel Twitter hesabında paylaştı.
Erdoğan, "İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız" dedi.
#TürkiyeninOtomobili'ni test ettik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019
İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız.#YeniliğeYolculuk pic.twitter.com/MPq3dX4EQQ
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