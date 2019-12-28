Sultangazi'de kar yağışı

Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur bazı kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kısa süreliğine kar yağışının olduğu noktalardan biri de Sultangazi oldu. Saat 07.00 sıralarında başlayan kısa süreli yağış bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyaya yüklendi.

İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu https://t.co/zgWbG3XnBC pic.twitter.com/lpOBtjwQx6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 28, 2019

​Dün, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden Çamlıca'ya mevsimin ilk karı düşmüştü.