Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e geçmiş olsun telefonu

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, basın danışmanı Murat İde'ye yönelik saldırı nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aradığı belirtildi.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Akşener ve İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, basın danışmanı Murat İde'ye yönelik saldırı nedeniyle aradı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Akşener ve İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti."