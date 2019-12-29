Akşener'i ziyaret eden İmamoğlu: Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa gideriz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek Kanal İstanbul projesiyle ilgili teknik bilgi verdi. Erdoğan'dan randevu talep ettiğini belirten İmamoğlu, “Bizim beklentimiz bu. Israrla talep edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse koşa koşa gideriz” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bosna Hersek dönüşü eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren ile birlikte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti. İmamoğlu'nun yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kanal İstanbul'a neden karşı olduğunu Akşener'e anlattığı bildirildi. Akşener ve İmamoğlu görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e (sol3) ziyarette bulundu. Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret eden İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu (sağ3) ile kızı Beren İmamoğlu (ortada) da eşlik etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Kanal İstanbul'a dilekçe ile itiraz sürecine verdiği destekten dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “Kanal İstanbul süreci ile ilgili elde ettiğimiz teknik verileri ana başlıklarıyla paylaştım. Zaten kendileri de parti bünyesinde çalışmalarını sürdürüyorlardı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu vasıtasıyla süreçleri kendileriyle paylaşıyorduk. Dolayısıyla çok verimli bir sohbet oldu. Bize evinin kapısını açtığı için de çok çok teşekkür ediyorum" dedi.
Bir gazetecinin, “Kanal İstanbul ile ilgili turlarınız devam edecek mi? Özellikle, 'Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum, ikna edebilirim' dediniz. Bir ışık alıyor musunuz, öyle bir davet olur mu?" sorusuna İmamoğlu, şu şekilde cevap verdi:
‘Neyi yanlış bulduğumu kendilerine ifade etsem. Yanlış mı olur?’
“Aslında olmalı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demek; 16 milyon insanın derdini hisseden kişi demek. Biz şuanda bilimsel çalışmalar sürdürüyoruz. Aynı şekilde İYİ Parti bu sürece dahil ve bilimsel çalışmalar yapıyor. Ocak ayında kendi çalıştayları var, bizim çalıştaylarımız olacak. Ben elde ettiğimiz verileri keyifle Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşmak isterim. Temmuz'dan beri kendilerinden randevu talebim var. İstanbul'un deprem sorununu, mülteci sorununu konuşmak isterim. Kanal İstanbul ile ilgili neyi yanlış bulduğumu kendilerine ifade etsem. Yanlış mı olur? Çok doğru olur! Bizim beklentimiz bu. Israrla talep edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse koşa koşa gideriz. Süreci anlatırız. Gördüğümüz aksaklıkları ve İstanbul'a dair gördüğümüz tehditleri anlatırız. Bu kadar net. Ülkenin hiyerarşisi bu şekilde işler diye düşünüyorum. Beklentimiz bu"
Akşener: En çok Dilek Hanım ve Beren'e teşekkür ediyorum
Akşener de açıklamasında, “Ben de Başkan'a teşekkür ediyorum ama en çok Dilek Hanım ve Beren'e teşekkür ediyorum. Evimizi şereflendirdiler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum başkanım" ifadelerini kullandı.
“Sayın Soylu'nun dikkatini çekmek isterim. Kendisini uzun zamandır Türkiye'nin en başarılı içişleri bakanı olarak tanımlıyor. Ama içişleri bakanlığı döneminde dövülmemiş insan ve dövenlerin beraat etmediği bir an olmadı. Biliyorsunuz evimin önünde de aynı şey oldu. Bu ev basıldı, onlar da beraat etti. Dolayısıyla ben Sayın İçişleri Bakanının görevini yapmaya hukuku da, yargıyı da bu konuda objektif davranmaya davet ediyorum. Türkiye bu tür şeyleri taşıyamaz. Murat İde ile de konuştum. Durumu iyi. Ama yarın sizin başınıza da aynı şey gelebilir. Şiddetle kınıyorum"
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