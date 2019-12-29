Erdoğan'dan Somali liderine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mogadişu'da Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü tatafından bomba yüklü araçla düzenlenen ve en az 90 kişinin canını alan saldırıyla ilgili Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya taziye telefonu açtı.