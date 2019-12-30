Bursa'da balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı

Balıkesir’in Bandırma açıklarında balıkçıların ağlarına tilki cinsi köpek balığı takıldı. Ağları yırtan ve güçlükle yakalanan köpek balığı, Nilüfer Beşevler Mahallesi'ndeki Kocamanlar Balıkçılığa getirildi.

‘Vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi’

Filmlerde herkesin tüylerini ürperten köpek balığını Bursa sokaklarında gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. 3.5 metre uzunluğunda ve 200 kilogram olan köpek balığını yakından gören vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

© İHA / ZAFER PEKER-AW895500 Forklift aracıyla havaya kaldırılan köpek balığını görenler hayretler içinde izledi.

İşletme sahibi Ahmet Kocaman, "Bandırma açıklarında avlanırken, ağlarımıza takıldı. Biz de getirip burada sergilemek istedik. Vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ancak biz bunu Uludağ Üniversitesi Su Ürünleri bölümüne bağışlayacağız. Yurt dışında kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz" dedi.