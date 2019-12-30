İstanbul'da IŞİD operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı

Yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmalarda, IŞİD ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 20'si Türk 24 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gece saat 02.00'den itibaren Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 4'ü yabancı uyruklu 24 hücre üyesini gözaltına aldı.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 24 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandı.