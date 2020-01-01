Kayıt
14:19 01 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Carlos Ghosn

    'Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk Havalimanı’nda çok ilginç bir olay yaşandı'

    © REUTERS / Regis Duvignau
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103672/05/1036720597.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001011040947727-eski-renault-nissan-ceosunun-japonyadan-kactigi-gece-istanbul-ataturk-havalimaninda-cok-ilginc-bir/

    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, eski Renault-Nissan CEO’su Carlos Ghosn'un özel bir jetle ’Türkiye üzerinden’ Beyrut’a kaçtığı iddiasını aktardı.

    Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te '29'u 30'a bağlayacan gece en ünlü patron Türkiye üzerinden nasıl kaçtı' başlığıyla yayımlanan yazısında "Uluslararası otomotiv dünyası, yeni yıla hazırlanırken 29 Aralık’ı 30’a bağlayan gece herkesi hayretler içinde bırakan bir olay gerçekleşti" ifadesini kullandı.

    Özkök şöyle devam etti:

    "İki yıla yakın zamandan beri Japonya’da yargılanan Renault-Nissan şirketinin eski CEO’su ve dünya otomotiv pazarının efsane ismi Carlos Ghosn o gece Japonya’dan kaçarak, Lübnan’a gelmişti.

    Türkiye üzerinden geçerek gitmiş

    Haberlerde ilginç bir de ayrıntı vardı. Ünlü patron, özel bir jetle ’Türkiye üzerinden’ Beyrut’a gitmişti.

    Tabii ki bu cümleye takıldım.

    Hemen dünyanın en önemli havacılık uzmanlarından biri olan Uğur Cebeci’yi arayıp nasıl gitmiş olabileceğini sordum.

    Biraz araştırıp bana döndü ve çok ilginç bir bilgi verdi.

    O bilgiyi sizle paylaşmadan önce biraz geri dönüp Tokyo’da konuşulanları aktaracağım.

    Tabii ki Japonya’da büyük bir şaşkınlık var. Ama en büyük şaşkınlığı Ghosn’nun Japon avukatları yaşıyor.

    Bu kaçıştan en küçük haberleri olmamış. Japon kültürünü iyi bilenler tahmin edebilir. Tabii ki bu olayı kendileri için de bir utanç sayıyorlar. Onlar da nasıl kaçmış olabileceği üzerinde tahmin yapmaya çalışıyorlar.

    Ghosn, Tokyo merkezindeki en zengin semt olan Hiroo’da bir evde kalıyordu. Ev Japon savcılığı ve polisi tarafından çok sıkı şekilde korunuyordu.

    Ayrıca Nissan şirketinin tuttuğu özel korumalar da vardı.

    İşte o avukatların verdiği ilginç bir bilgi var. Ghosn’un üç pasaportu varmış...

    Fransız, Lübnan ve Brezilya...

    Ancak bu üç pasaport da onların elindeymiş.

    Yani Ghosn sahte bir pasaportla Japonya’yı terk etmiş olmalıydı.

    İşte bu noktada avukatlar ilginç bir tahminde bulunuyorlar:

    ‘Böyle bir kaçış için mutlaka büyük bir uluslararası örgütle çalışmış olmak gerekir...’

    Peki kim bu örgüt?

    Japon mafyası Yakuza mı...

    Sanmıyorum, kültürlerinde böyle bir şey yok.

    Fransa istihbaratının böyle bir şey yapma kabiliyeti var ama Ghosn için yapacağını sanmıyorum. Aklıma gelen en büyük ihtimal, Lübnan istihbaratı veya büyükelçiliği... Çünkü Carlos Ghosn Lübnan’da bir halk kahramanı olarak kabul görüyor. Tokyo’da tutuklandığı günlerde Beyrut sokaklarında billboard’lara ’Hepimiz Carlos’uz’ ilanları asılmıştı. Ancak şu sıralar ülkedeki iç karışıklıkla uğraşan Lübnan istihbaratı böyle bir şeyi yapabilir miydi? İki bilgi... Japon NHK televizyonuna göre Japonya’dan Carlos Ghosn adına bir pasaportla çıkmadığı kesin.

    Lübnan tarafından ise çelişkili bilgiler geliyor.

    Bir kaynağa göre Ghosn Beyrut’a pasaportla değil, Lübnan kimliği ile girmiş.

    Lübnan vatandaşlarının sınır polisinden geçmek için pasaport gösterme zorunluluğu yokmuş.

    Ancak Fransız Le Figaro gazetesine açıklama yapan bir Lübnan yetkilisi ’Ghosn’un Lübnan’a ‘Uluslararası kurallara uygun biçimde, bir Fransız pasaportu ile girdiğini’ söylemiş. Her halükârda, uçakla onu almaya gelen birilerinin olduğu ve beraberlerinde onu çıkaracak sağlam bir veya iki belge getirdikleri anlaşılıyor.

    Benim asıl merak ettiğim, Türkiye’de ’touch down’ (ayakbastı) yaptığına göre hangi pasaportu göstermişti."

    Etiketler:
    olay, İstanbul Atatürk Havalimanı, Japonya, Nissan-Renault, Carlos Ghosn
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet