AK Partili Ünal: İmamoğlu Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi ve "Bugüne kadar İstanbul’un tek bir sorununu konuşmadı. Konuştuğu zaman Türkiye’yi konuşuyor, Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. Çünkü arkadaki akıl bu şekilde konumlandırmış" dedi.

Yeni Akit'ten Sezai Erhan'ın haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir YouTube programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Burada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Ünal, “İmamoğlu bugüne kadar İstanbul’un tek bir sorununu konuşmadı. Konuştuğu zaman Türkiye’yi konuşuyor, Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. Çünkü arkadaki akıl bu şekilde konumlandırmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanları ve hizmetleriyle ilgilensin” dedi.

CHP’lilere sorulan bir anketin sonuçlarını da paylaşan Ünal, “CHP’nin en önemli aktörü kimdir? Cevaplarda ilk sırada Ekrem İmamoğlu, ikinci sırada Özgür Özel, üçüncü sırada Muharrem İnce, dördüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve beşinci sırada Engin Altan. Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de yaşanan krizleri konuştuğunu göremezsiniz. İstanbul’un sorunlarını konuştuğunu göremezsiniz” diye konuştu.