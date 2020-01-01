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19:02 01 Ocak 2020
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    İnan Kıraç

    Karsan: İnan Kıraç TOGG'dan çekilmedi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Karsan Otomotiv'den yapılan açıklamada iş insanı Kıraç’ın sahibi olduğu Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yüzde 19’luk hissesine sahip olduğu belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen cuma Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Türkiye’nin elektrikli otomobilinin tanıtımında iş insanı İnan Kıraç’ın yer almaması, "Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildi" şeklindeki iddiaya neden oldu.

    Independent Türkçe'den Leyla Elmacıoğlu'nun haberine göre ise İnan Kıraç, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklığından çekilmedi. Ancak ortaklığın Karsan ya da Kıraça Holding yerine Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. üzerinden yapılmış olması, bilgi kirliliğine neden oldu.

    'TOGG'un yüzde 19'luk hissesi Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'nin' Yüzde 63’ü Kıraça Kolding’e ait olan Karsan’dan yapılan yazılı açıklamada, Karsan Otomotiv’in projeye dahil olmadığı ancak İnan Kıraç’a ait Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin, TOGG’un yüzde 19’una sahip olduğu belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Sayın İnan Kıraç, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 19 oranında payına sahip olan Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'nin yüzde 100'üne sahiptir. Karsan Otomotiv olarak projeye dahil olmamakla birlikte konuya ilişkin bilgimiz de bulunmamaktadır."

    Etiketler:
    Hisse, Yerli otomobil, TOGG, Karsan, İnan Kıraç
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