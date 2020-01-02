Karısını 'Misafirin yanında oturmadı' diye kaynar suyla haşlayan adama 1 ay evden uzaklaştırma cezası

Karabük'te 17 yıllık eşi tarafından sürekli şiddet gören ve son olarak kaynar su ile vücudunun belli bölgeleri yanan Gülten A., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eşini kaynar su ile haşlayan İsmail A. ise savcılık kararı ile 1 ay evden uzaklaştırma aldı.

İHA'nın haberine göre Karabük'te yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gülten A., 17 yıllık eşi İsmail A. tarafından sürekli şiddete maruz kaldı.

Gülten A. son olarak 15 gün önce kaynar su ile haşlanınca aile yakınlarının desteği ile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Eşini kaynar su ile haşlayan İsmail A., savcılık kararı ile 1 ay evden uzaklaştırma alırken, Gülten A. ise 8 yaşındaki oğlu ile birlikte annesinin evine sığındı.

'Tansiyon, şeker ve kalp hastalığım var diyerek işin içinden çıkıyordu'

Eşi tarafından üzerine kaynar su dökülerek 2. derece yanıkla yaralananan Gülten A., mutfakta süt kaynattığını ve bu sırada alt komşusunun misafirliğe geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kaynanam da mutfakta benim yanımdaydı. Eşim 'misafirin yanında oturmadınız' diye ocakta kaynayan çaydanlığı alıp 8 yaşındaki çocuğumun gözü önünde üzerime fırlattı. 17 yıllık evliyim. Daha önce hep beni döverek darp ediyordu. Biri 15, diğeri 8 yaşında iki çocuğum var. Büyük oğlum Safranbolu’da yatılı yurtta kalıyor. Çocuklarım için sabredip hep üstünü kapatıp kimseye söylemiyordum. Yıllardır zaman zaman hep şiddet uyguluyordu. Tansiyon, şeker ve kalp hastalığım var diyerek işin içinden çıkıyordu. Artık dayanılmaz duruma gelince savcılığa suç duyurusunda bulundum ve 1 ay uzaklaştırma aldı. Ben şimdi annemin evinde kalıyorum."

'Cezasını en ağır şekilde alması için mücadele edeceğim'

Yıllardır gördüğü şiddeti çocukları için yakınlarına söylemediğini ifade eden Gülten A., "Ben çocuklarım için kaç yıldır yaptığı şeylerin üstünü kapatıyordum. Belki düzelir dedim ama düzelmez. Kaynar su ile haşlayınca ve artık dayanamadım. 2. derece yanık var ve kolumu bile döndüremiyorum. Ben yine de anneme 'kazayla döküldü' desem de inanmadı. Çocuklarımın üzerine yemin ettirince gerçekleri söyledim" diye konuştu.

Damadı tarafından kaynar su ile haşlanan kızını 2 gün boyunca doktora getirmediklerini söyleyen Pembe Çetin, "Elimde çaydanlık sabaha kadar düşündüm, kendim döksem belli yerlerim yanar. Yukarıdan aşağıya nasıl yanıyor diye sabahlara kadar düşündüm. Olaydan iki gün sonra sağlık ocağına getirmişler. 15 gündür bize de bir şey demedi. Ben anayım. Kayınpederi bana 'al kızını git' diyor. Ben kızımı böyle mi verdim bunlara. Kızım bana 'kazayla oldu' diyordu. İnanmadım, sonra gerçekleri söyledi ve çocuğunun yanında bunu yapıyor. Cezasını en ağır şekilde alması için mücadele edeceğim” dedi.