İstanbul'da metro cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek

Her gün 2 milyondan fazla yolcu taşıyan Metro İstanbul, M2 hattında hafta içi 5 gün boyunca 8 araçlı, hafta sonu 4 araçlı trenlerle hizmet veriyor.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda cumartesi günleri de 8 araçlı trenler kullanılarak yolcu yoğunluğunu azaltılacak, daha konforlu bir hizmet sunulacak. Hafta sonu 8 araçlı sefer uygulaması 4 Ocak 2020 Cumartesi günü başlayacak.

Bu uygulamayla birlikte cumartesi günleri trenlerde 84 olan araç sayısı 112'ye, saatlik yolcu taşıma kapasitesi de çift yönde yüzde 33 artarak 34 bin 200'den 45 bin 600'e çıkacak. Gün boyunca 14 trenin tek yönde 190 sefer yapacak, seferlerde 40 tren sürücüsü görev yapacak.