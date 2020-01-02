Eski DBP Eş Genel Başkanı Arslan'a 'savunmasız' hapis cezası

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) eski Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'a, Şırnak’ta yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında açılan davadan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aslan hakkında 10 Ocak 2019 yılında yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Suç ve suçluyu övme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme, konuşmanın bütün olarak değerlendirildiğinde bu suçları oluşturmadığı ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçunu kapsadığını belirterek görevsizlik kararı verdi.

Ardından davaya bakan Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi talimatla Aslan’ın ifadesini aldıktan sonra ilk duruşmada ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçundan 1 yıl, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan da 1 yıl 6 ay hapis verdi ve cezayı ertelemedi.

'Savunma yapmamız beklenmeden ceza verildi'

Sputnik’e konuşan Arslan’ın avukatı Şıvan Cemil Özen, mahkemenin savunma yapmalarına izin vermeden ilk duruşmada ceza verdiğini ve bunun adil yargılama ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

'Savcı, iddianamede olmayan bir suçtan da ceza istedi'

Özen, "Müvekkilim talimatla verdiği ifadede, yaptığı konuşmada siyasi iktidarın politikalarını eleştirdiğini ve konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek beraatını istedi. Beraat edeceğini düşündüğü için de ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’nı kabul etmedi. Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tek bir duruşma yaptı. O duruşmada mazeretli olmamıza rağmen, mazeretimizi kabul etmedi. Bizim hem hukuki mazeretimiz hem de ilk duruşma olması sebebiyle mütalaa vermesi halinde tarafımıza yazılı savunma hakkı tanınması için süre talep ettik. Normalde usulen mazeret reddedilse bile mütalaa sunulduktan sonra avukatlara mütalaanın içeriği gönderilir ve savunma yapması istenir. Ancak enteresan olan şu, Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararında belirtmiş olduğu ‘örgüt propagandası’ suçu kapsamında olması gerektiğini düşünerek kendisinin görevli olmdığını ifade ederek görevsizlik kararı sonrası Ağır Ceza’ya göndermesi, aynı suç tipinden mahkemenin kendini görevli sayması açıkçası usul yönünde bir eksikliktir. Çünkü suç tipi, suç maddeleri görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Kendisini görevli saymaması gereken bir nokta kendini görevli sayarak bakması usul yönünden kabul edilebilir değil” diye konuştu.

Savcının iddianamede olmayan suçtan da ceza istediğini belirten Özen şunları söyledi:

"İddia makamı, mütalaasında hem ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçundan hem de ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan hem de ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından mütalaa verdi. İddianamede olmayan ‘örgüt propagandası’ suçundan da mütalaa isteyen savcı her üç suç yönünde de savunma yapmak istememize rağmen mahkeme bize süre vermedi. Mahkemenin tutumu ve davranışı adil yargılama ilkesine açıkça aykırıdır. Çünkü savcının mütalaası duruşmayı uzatma kastıyla hareket etmemiş olması ve ilk duruşma olması sebebiyle savunma hakkımızı kısıtladı. Kısıtlamasını da şöyle gerekçelendiriyor ‘daha önce talimatla dinlendi, avukatı var o nedenle ben savunma yapmış kabul ediyorum’ diyerek kararını verdi. Verilen cezada da hiçbir indirim yapılmadı. Mahkemenin tutumu, verilen cezanın suç tipinin madde olgusu, manevi unsuru taşıyıp taşımaması bir tarafa mahkemenin adil yargılamaya etki edecek savunma hakkını kısıtlaması açık bir şekilde eleştirilebilecek bir durumdur. Neyin acelesiydi bilmiyorum ama yangından mal kaçırır gibi ilk duruşmada ceza verildi. Bu tutumu hukuki bulmuyoruz, istinafa başvuracağız."