Libya tezkeresi anketi: Çoğunluk Libya'ya asker göndermeye karşı

Geçen hafta olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'ndan geçen Libya tezkeresiyle ilgili yapılan bir anketin sonucuna göre Türkiye'de çoğunluk Libya tezkeresine karşı duruyor. Tezkereye destek verenlerin oranı yüzde 37,7, karşı duranların oranı ise yüzde 49,7 olarak belirlendi.

Libya'ya asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sınırsız yetki veren tezkere geçen hafta olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Tezkere, Meclis Genel Kurulu'nda 184 'ret' oyuna karşılık 325 'evet' oyuyla kabul edildi.

Muhalefetin karşı durduğu ve sert bir dille eleştirdiği tezkere AKP ve MHP'li vekillerin oyları ile kabul edildi.

Yeni Çağ gazetesinin haberine göre, Metropoll Araştırma şirketi tarafından yapılan son ankette Libya tezkeresi Türkiye'de yaşayanlara soruldu.

Metopoll, "Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini onaylıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Gerçekleştirilen ankette çoğunluğun Libya'ya asker göndermeye sıcak bakmadığı ve tezkereyi onaylamadığı görüldü.

Tezkereye destek verenlerin oranı yüzde 37,7 olarak belirlenirken, Türk askerinin Libya'ya gönderilmesine karşı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 49,7 olarak saptandı.

Öte yandan fikir beyan etmeyen veya cevap vermek istemeyenlerin oranı ise yüzde 12,7 olarak açıklandı.