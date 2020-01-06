Şeyma Subaşı'ndan Fatih Altaylı'ya: Siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kendisine yönelik olarak "Köy yanar, k… taranır durumu" diyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yanıt verdi. Subaşı, "Siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Türk Hava Yolları'na (THY) yönelik olarak kullandığı "9 saat aktarmalı uçuyoruz. Bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul-İbiza uçuşu artık koysanız... Eminiz bu yaz birçok insan bunu bekliyor" ifadesine dün tepki gösterdi.

Altaylı, "Şeyma Subaşı, THY’den talepte bulunmuş. 'İbiza’ya gitmek aktarmalarla 9 saati buluyor, perişan oluyoruz. Lütfen buraya direk uçuş koyun.' THY bu talebi kabul eder mi bilmiyorum. Ancak tam bir 'köy yanar, k… taranır' durumu. Memleket nelerle boğuşuyor, bu kızcağız ne istiyor! E o da haklı tabii… Alışmıştı özel uçaklara. Şimdi aktarma… Zor hayat" dedi.

Altaylı'ya yanıt veren Subaşı, “Eğer siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım” dedi. “Çok bir şey beklemeyin benden” ifadesini kullanan Subaşı şunları söyledi:

"Çok değerli ve başarılı Fatih Altaylı, bugün köşe yazısında beni yazmış. 'Köy yanar, k... taranır' demiş için. Eğer siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım. Kendimle gurur duyuyorum. Sanırım sizler için o kadar değerliyim ve beni öyle konumlara koydunuz ki, politikadan konuşmamı, ülkeyi kurtarmayı bekliyorsunuz. Arkadaşlar ben Şeyma'yım. Zaten saç, makyaj, güzellik, spor, kıyafet paylaşıyorum o kadar. Ben size bir şey vermedim ki. Çok bir şey beklemeyin benden, bende sadece bunlar var. Çok şeyler yok bende, ancak bu kadar var. Bende boş şeyler var. Beni erkekler takip etmesin, kızlar takip etsin sadece."

Şeyma Subaşı: "Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir bile beni konuşuyorsa çok başarılıyım kendimle gurur duyuyorum doğru yoldayım. Söz veriyorum bir gün sizle yemek yiycem. Beni konuşmaya lütfen devam edin lütfen.." 💸 pic.twitter.com/yoOdN9E3gu — Just Look Men (@justlookmen) January 6, 2020

Hesabını kilitledi

Subaşı, daha sonra Instagram hesabını kilitledi.