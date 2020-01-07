Ankara Valisi Şahin'den 'tatil' açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, hava durumu nedeniyle Ankara’da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.
Vali Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.
Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.— Vasip Şahin (@vasipsahin) January 6, 2020
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