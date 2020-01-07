Putin'in Şam'dan sonraki durağı İstanbul: TürkAkım resmen hizmete girecek

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şam'dan sonraki durağı İstanbul olacak. Putin yarın TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in Rus-Türk işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konuları, Suriye ve Libya'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel meseleleri istişare edecek.