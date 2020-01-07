TürkAkım açılış törenine Sırbistan ve Bulgaristan liderleri de katılacak

Yarın resmen açılışı yapılacak olan TürkAkım doğal gaz boru hattı için gerçekleşecek olan törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dışında Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Bulgaristan Başbakanı da yer alacak.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un da TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacağı belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katılacak.

Erdoğan’ın, konuk liderler ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği, görüşmelerde öncelikle ikili ilişkilerin gözden geçirileceği ifade edildi.