PKK'nın üst düzey kadın yöneticisine MİT ve TSK'dan ortak operasyon

PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla öldürüldü.

PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın yöneticisi 'Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat ve şoförü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla öldürüldü.

AA'nın aktardığı habere göre, geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Irak/Kandil'de MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonu'nun iki numaralı yöneticisi Esme Erat ve şoförü öldürüldü.

Erat'ın 1965 doğumlu olduğu, PKK'ya 1989'da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi.

1993'te Almanya'dan Suriye alanına geçerek Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alınan Erat, o dönem PKK kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldı. 2014-15'te PAJK Koordinasyon sorumluluğuna getirilen Erat'ın 2018'de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu öğrenildi.