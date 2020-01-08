TürkAkım açılışı öncesi İstanbul’da Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.
Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşmesi başladı https://t.co/SLarmjfWv4 pic.twitter.com/rPZKkm7sgR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 8, 2020
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