TürkAkım açılışı öncesi İstanbul’da Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Rus doğalgazını Türkiye ve bu ülke üstünden Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım boru hattının açılış töreni için İstanbul'a gelen Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşmek için bir araya geldi.