Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' ittifakı: Kusura bakma yapamazsın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini doğrudan ilgilendiren ve son günlerin en önemli gündem maddelerinden Kanal İstanbul projesini masaya yatırdı. İBB’nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Çalıştayı', farklı disiplinlerden bilim insanları, hukukçular ve finans uzmanlarını bir araya getirdi.

Gazete Duvar'dan Filiz Gazi'nin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kanal İstanbul’un ilk kez kamuoyuna açık bir şekilde tartışıldığı çalıştaya katılanlar arasında yer aldı.

Çalıştaya HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, Ekoloji Komisyonu Üyemiz Beyza Üstün, Milletvekilleri Hüda Kaya ve Oya Ersoy da katıldı.

“Kanal İstanbul Çalıştayı” yapılıyor. Uzmanlar gün boyu projenin İstanbul’a etkilerini tartışacak. https://t.co/J4wvjqcsjT — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 10 января 2020 г.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün’ün 'Kanal İstanbul’un Dünü Bugünü' sunumuyla başlatılan çalıştayda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu sözlerine “Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilere mesleklerinde başarılı, özgür, haklarını elde ettikleri yıllar diliyorum” diyerek başladı. İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Hayati bir konu için enine boyuna uzmanlarla tartışmak için toplandık. İstanbul’a tek bir kazma bile vuracak olanın anlatma mecburiyeti vardır. Toplumu ikna etmek zorunlulukları vardır. Kanal İstanbul tamamen yanlış ameliyat. Hayati sistemlerin zarar göreceği bir ameliyat. İstanbul’un bazı bölgeleri sakat kalacak, bazı bölgeleri felç olacak. Bunu yapmayı kafalarına takmış olanlar buna neden mecbur olduğunu anlatmak zorundalar. Hatta 82 milyon vatandaşımızı bu şuursuz ameliyata ikna etmek zorundalar. Ondan sonra hep birlikte kararımızı verebiliriz. Bu çalıştay İstanbul’un bağrına basılacak bıçağın bütün risklerini tartışacak. Anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. Sonra kendimize şu soruyu soracağız: Bütün bu riskleri almaya değer mi? Bunca dert varken, bunun sırası mı şimdi? Bizim Kanal İstanbul’la ilgili fikrimiz siyasi değil hayatidir.

İstanbul elinde kalan yeşil alanları, tatlı su kaynaklarına korumaya mecburdur. İstanbul küçük çocuklarına okul öncesi eğitim imkanını sunmayı mecburdur. İstanbul iş imkanları yaratmaya mecburdur. Kadınlara huzur ve güven içerisinde toplumsal hayata katmaya mecburdur. Emeklilerin hayatını kolaylaştırmaya mecburdur. Açık söyleyeyim deprem sorunu, kentsel dönüşü m önceliğimizdir. Bu ülkede hiç kimse ben bilirim, ben yaparım demesin. Hiç kimse halka sesini yükseltmesin."

'Erdoğan, ülkenin babası sanıyor kendini'

İmamoğlu'nun ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener özetle şöyle konuştu:

"Bununla (Kanal İstanbul’a ayrılan kaynak) GAP bitirilebilir. Gençlere istihdam yaratılabilir. Tekno- kentler yaratılabilir. Fabrikalar yaratabilir. Biz betonu, biz rantı, yandaşların cebine konacak parayı tartışıyoruz. Bu kanal işi nereden çıktı? Sebebi sensin başkan (İmamoğlu’nu kastederek). Kazanmasaydın olmayacaktı. Erdoğan, ülkenin babası sanıyor kendini. Böyle bir ruh hali olamaz. Bizler de onun sinirlerini bozan insanlarız. ‘Ben bu ülkenin her şeyiyim’ diyor. Bu, güç benim elimde demenin tezahürüdür. Herkesin kafasına o çekici vururum demenin tezahürüdür. Abraham Harold şöyle der: 'Elinde çekiç olan kişi her şeyi çivi olarak görür.' Elinde çekiçle geziyor. İstanbullu buna hayır diyecek. Ben istedim olacak tavrına hayır diyecek. Sayın Erdoğan’a biz demokrasi diyoruz, ‘otur yerine’ diyoruz, bilim diyoruz ‘hadi işine’ diyoruz. Beyfendinin canı istedi, Karadeniz kıyılarına havaalanı yaptı. Belediye oraya 2 milyarlık metro yapacak. Putin inemedi, Atatürk Havaalanı’na indi. O havaalanı için bilim insanlarıyla görüşmedi. İstanbullunun fikrini sormadı. 5 milyarlık bir yatırım yapıldı. İstanbul, İstanbulluysa gereğini yapacaktır.”