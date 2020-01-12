Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ isimli kitabının okuma tiyatrosunu izlemek üzere bir araya geldi.

Sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin, eski HDP Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabını sahneye taşıdı. Kural ve Şahin’e sahnede Talat Yeşil ve Cemal Özkan enstrümanlarıyla eşlik etti. Okuma tiyatrosu, dün (11 Ocak) 19.00’da Kenter Tiyatrosu’nda sahnelendi.

T24'ün aktardığına göre tiyatroyu izlemeye gidenler arasında, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da katıldı.

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