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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan'da Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda iş insanları ile bir araya geldi.

    Bakan Varank: Bu dönemde yatırım yapan ekonomiden hak ettiği payı alır

    © AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
    Türkiye
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin bu sene güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, büyüyen ekonomiden hak ettiği payı alır" dedi.

    Bakan Varank, Erzincan'daki bir otelde düzenlenen Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi teknoloji geliştirme ve katma değerli üretimde dünyanın sayılı güçlerinden biri yapmanın peşinde olduklarını, bu amaçla 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladıklarını söyledi. 

    Kendilerine iddialı, bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduklarını dile getiren Varank, bu hedeflere ulaştıracak temel alanları yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olarak belirlediklerini anlattı.

    İş insanları yatırım yaptıkça ve istihdam oluşturdukça Türkiye'nin güçlenip büyüyeceğini vurgulayan Varank, "Kaynaklarınızı yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam vakti. Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye güven artıyor, iç talep canlanıyor, ihracatta rekorlar kırıyoruz. Geçen senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, büyüyen ekonomiden hak ettiği payı alır" diye konuştu.

    'Sıçrama yapabileceğimiz ürünleri belirledik'

    Varank, bakanlık olarak sanayicilerin üretime daha sıkı sarılması için yenilikçi politikalar geliştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    AK Parti Kocaeli Gençlik Kollarınca Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti milletvekilleri, parti yöneticileri ve yeni üye yapılan gençlerin katıldığı 2023 Genç 2023 AK GENÇ programına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, konuşma için kürsüye çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
    © AA / Kadir Yıldız
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    "Teknoloji odaklı sanayi hamlesi bunlardan biri. Biz buna 'hamle' dedik, çünkü bu programla birlikte yerlileşme alanında benzersiz bir işe giriştik. Türkiye stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisi üretebilsin, dışa bağımlılığını minimuma indirsin ve bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etsin istiyoruz. Bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptık, kabiliyetlerimizi ölçtük, sıçrama yapabileceğimiz ürünleri belirledik. Bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun taleple karşılaştık."

    'Parlak fikirleri 200 bin liraya kadar hibeyle destekliyoruz'

    Makine sektörü ile ilgili çıkılan çağrı sonrası 153 proje başvurusu olduğunu aktaran Varank, "Sadece tek bir sektörde açılan çağrıya 5.3 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Şimdi bu başvuruların programda yer alan temel kriterleri sağlayıp sağlamadığını değerlendiriyoruz. Temel kriterleri sağlayan firmalar detaylı fizibilite hazırlayacak ve nihai destek başvurularını yapacak. Bunun için de son tarihi 19 Ocak olarak belirledik" diye konuştu.

    Diğer vizyoner politikalarının, kurulan iki yeni fon sayesinde sunulan sermaye desteği olduğunu dile getiren Varank, "Bu bir sermaye desteği, yani yatırımınıza bu fonlar ortak oluyor. Sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtarıyor. KOBİ'ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler bu fonlara mutlaka başvurmalı" değerlendirmesinde bulundu.

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    © Sputnik / Burcu Okutan
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    Bakan Varank, KOBİ'ler için bankalarla düşük faizli kredi anlaşmaları yaptıklarını, bu kapsamda KOSGEB'in işletme kredilerine 18 aya, yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlayacağını ifade ederek, kredi faizlerindeki düşüş eğilimini dikkate alan KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolleri yenilediğini kaydetti. 

    Finansman maliyetlerinin tamamını KOSGEB'in karşıladığının altını çizen Varank, işletmelerin bu program kapsamında herhangi bir faiz veya kar payı ödemeden bankalardan kredi kullanabileceklerini vurguladı.

    Destek programının sürekli başvuruya açık olduğunu belirten Varank, şunları söyledi:

    "Sermaye ve finansman desteği sunmanın yanında teknoloji odaklı parlak fikirleri 200 bin liraya kadar hibeyle destekliyoruz. TÜBİTAK tarafından uygulanan Bireysel Genç Girişimcilik Programı, 2020 başvurularını almaya başladı. Bu kapsamda genç girişimcilerimiz, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini küresel rekabet gücüne sahip teşebbüslere dönüştürebiliyor. Başvuruları 28 Şubat'a kadar yapabilirsiniz."

    Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı bir süre daha devam etti.

    Toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ile iş insanları ve sanayiciler katıldı. 

     

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    Etiketler:
    Ekonomi, Türkiye, Mustafa Varank
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