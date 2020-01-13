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12:58 13 Ocak 2020
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    Aslı Erdoğan - PEN

    Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan ile Eren Keskin'in hapsi istendi

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Türkiye
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    Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, yazar Aslı Erdoğan için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar, İHD Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin için ise 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyeleri yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ve imtiyaz sahibi Kemal Sancılı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada savcılık, mütalaasını açıkladı.

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada gazetenin eski eş genel yayın yönetmeni Eren Keskin ve Necmiye Alpay hazır bulundu.

    Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    Özgür Gündem davası: Önderoğlu, Fincancı ve Nesin beraat etti
    Duruşma savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, gazetenin yayın danışma kurulunda yer alan yazar Aslı Erdoğan’ın farklı tarihlerde gazetede yayınlanan 4 yazısında 'terör örgütü propagandası yaptığı' suçlamasıyla 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında da gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde terör örgütünün amacı doğrultusunda yazılara verdiği belirtilerek 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Necmiye Alpay için beraat talebi

    Mütalaada, yazar ve dilbilimci Necmiye Alpay ile Bilge Aykut hakkında ise mahkumiyetlerine yetecek nitelikte kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

    Gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ve İnan Kızılkaya hakkında, 'örgüt üyeliği' suçundan, Bilir Kaya hakkında ise 'örgüt propagandası' suçundan ceza isteyen savcılık, ifadesi alınmayan Ragıp Zarakolu ile Filiz Koçali’nin dosyalarının ayrılmasını talep etti.

    Savcılık, tüm sanıklar için istenen 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunun, unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan ceza verilmemesini istedi.

    Duruşma 14 Şubat'ta

    Mahkeme, savcılık mütalaasına karşı sanıklar ve avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 14 Şubat’a bıraktı.

    Etiketler:
    Filiz Koçali, Kemal Sancılı, İnan Kızılkaya, İstanbul, KHK, Ragıp Zarakolu, Necmiye Alpay, Eren Keskin, İHD, İnsan Hakları Derneği (İHD), Dava, Mahkeme, Hapis istemi, Aslı Erdoğan, Özgür Gündem gazetesi
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