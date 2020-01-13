Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan ile Eren Keskin'in hapsi istendi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, yazar Aslı Erdoğan için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar, İHD Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin için ise 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyeleri yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ve imtiyaz sahibi Kemal Sancılı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada savcılık, mütalaasını açıkladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada gazetenin eski eş genel yayın yönetmeni Eren Keskin ve Necmiye Alpay hazır bulundu.

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında da gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde terör örgütünün amacı doğrultusunda yazılara verdiği belirtilerek 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Necmiye Alpay için beraat talebi

Mütalaada, yazar ve dilbilimci Necmiye Alpay ile Bilge Aykut hakkında ise mahkumiyetlerine yetecek nitelikte kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ve İnan Kızılkaya hakkında, 'örgüt üyeliği' suçundan, Bilir Kaya hakkında ise 'örgüt propagandası' suçundan ceza isteyen savcılık, ifadesi alınmayan Ragıp Zarakolu ile Filiz Koçali’nin dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Savcılık, tüm sanıklar için istenen 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunun, unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan ceza verilmemesini istedi.

Duruşma 14 Şubat'ta

Mahkeme, savcılık mütalaasına karşı sanıklar ve avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 14 Şubat’a bıraktı.