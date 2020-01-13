Ankara'daki YHT kazası davası başladı

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılıyor. Duruşmayı kazada hayatını kaybedenlerin de olduğu çok sayıda kişi takip ediyor.

Duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarıyla sürüyor.

İddianamede, sanıkların 'birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan' 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.