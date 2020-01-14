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11:43 14 Ocak 2020
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    Bakanlık açıkladı: 386 üründe taklit ve tağşiş var

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    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytinyağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

    229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

    2012 yılından bu yana 1443 firmaya ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı da belirtildi.

    Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altı çizildi. Duyuruda, şunlar kaydedildi:

    “5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, 'Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik' gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

    Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

    • Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,
    • Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,
    • Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve
    • Firmaların 'güvenilir gıda üretimi'nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
    • Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

    229 firmaya ait 386 ürün ifşa edildi

    Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

    Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

    Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Hangi ürünlerde ne var?

    Bakanlığın açıkladığı listedeki ürün gruplarında yapılan taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi ilavesine dair detaylar şöyle:

    • Alkolsüz içecekler: Gazlı içecek – İlaç etken maddesi (Sildenafil)
    • Arıcılık Ürünleri: Süzme çiçek balı – Uygunsuzluk (Prolin, Diastaz, HMF, C4Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 Değerleri Arasındaki Fark, Sakkaroz, Fruktoz+Glukoz)
    • Baharat: Toz tatlı biber – Boya/Gıda Boyası tespiti
    • Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri: Siyah Çay – Boya/Gıda Boyası tespiti
    • Bitkisel Yağ ve Margarin: Zeytinyağı – Uygunsuzluk – Tohum Yağları tespiti
    • Çikolata ve Kakao Ürünleri: Çikolata – Sildenafil, Tadalafil
    • Enerji İçecekleri: Enerji içeceği – İlaç Etken Maddesi (Sildenafil)
    • Et ve Et Ürünleri: Kıyma, dana köfte, Adana Kebap, Tekirdağ Köftesi, sucuk, kavurma, – Soya, Kanatlı eti, sakadat, baş eti ve deri dokusu tespiti
    • Et ve Et Ürünleri: Sucuk, kıyma – Domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, kanatlı eti, baş eti tespiti
    • Kuruyemiş ve çerezler: Fıstık içi, Antep Fıstığı – Yer fıstığı tespiti
    • Meyve ve Sebze İşleme: Biber Salçası – Boya/Gıda Boyası
    • Süt ve Süt Ürünleri: Peynir, yoğurt, tereyağı, manda kaymağı, krema – Süt yağı harici yağ, bitkisel yağ, nişasta, jelatin, sığır geni, natamisin
    • Şekerli Mamuller: Üzüm pekmezi, cezerye – Uygunsuzluk (Delta C13, Fruktoz/Glukoz Oranı, Maltoz, Rafinoz, Organik asit (Tartarik Asit/Malik Asit), Sildenafil ve Tadalafil
    • Takviye Edici Gıdalar ve Ürünler: Bitkisel karışım, gıda takviyesi, karışımlı macun, enerji kapsülü, takviye edici gıda – İlaç etken maddesi (Sildenafil, Tadalafil, Parasetamol, Kinidin)
    Etiketler:
    Liste, Çikolata, Zeytinyağı, Çay, Gıda, Hile, Taklit, Tarım ve Orman Bakanlığı
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