ABD Ankara Büyükelçisi, İmamoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki binasında bulunan başkanlık makamında gerçekleşen görüşme öncesinde konuşan İmamoğlu, ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Büyükelçi Satterfield'in 7 ay önce Türkiye'deki görevine başladığını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle İstanbul'u unutmadan, çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük olan Türk kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım."