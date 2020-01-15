Demirtaş'ın 'Leylan' kitabına yayınevlerinden destek

PTT’nin alışveriş sitesi PTTAvm.com, hala tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı kitapların satışını sitesinden kaldırdı.

Bunun üzerine çeşitli yayınevlerinden Demirtaş'ın yeni çıkan kitabı Leylan için destek mesajları yayınlandı.

Mesajlardan bazıları şöyle:

Yordam Kitap: "Siyasetçi ve yazar Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satışını engellemek için yürütülen kampanyayı ve yasakçı anlayışı kınıyor, ünlü Alman şairi H. Heine'nin sözlerini hatırlatıyoruz: 'Bugün kitapları yakan, yarın insanları da yakar.' Yayıncısı Dipnot'a başarılar diliyoruz."

Siyasetçi ve yazar Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satışını engellemek için yürütülen kampanyayı ve yasakçı anlayışı kınıyor, ünlü Alman şairi H. Heine'nin sözlerini hatırlatıyoruz: "Bugün kitapları yakan, yarın insanları da yakar." Yayıncısı @DipnotY'na başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/334fltnBnc — Yordam Kitap (@YordamKitap) January 14, 2020

​Telos Yayınları: "Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satışını engellemeye yönelik kampanyayı hayli tehlikeli buluyoruz. Bugün Demirtaş şahsında cisimleşen yasakçılık ve sansürün, bu coğrafyada yıllarca uygulandığı ve hiçbir olumlu sonuç getirmediği unutulmamalı. Dipnot'a başarılar diliyoruz"

Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satışını engellemeye yönelik kampanyayı hayli tehlikeli buluyoruz. Bugün Demirtaş şahsında cisimleşen yasakçılık ve sansürün, bu coğrafyada yıllarca uygulandığı ve hiçbir olumlu sonuç getirmediği unutulmamalı. @DipnotY’na başarılar diliyoruz — Telos Yayınları (@telosyayinlari) January 14, 2020

​Avesta Yayınları: "Selahattin Demirtaş’ın daha yayımlanmamış romanına ilişkin yapılan birtakım tartışmalar, düşünce özgürlüğünün çerçevesini aşıyor, doğrudan düşünce ve ifade özgürlüğüne ve onu yayma hakkına bir müdahaledir. Dipnot Yayınlarının yanındayız."

Selahattin Demirtaş’ın daha yayımlanmamış romanına ilişkin yapılan birtakım tartışmalar, düşünce özgürlüğünün çerçevesini aşıyor, doğrudan düşünce ve ifade özgürlüğüne ve onu yayma hakkına bir müdahaledir. Dipnot Yayınlarının (@DipnotY) yanındayız. pic.twitter.com/jteZQBC9IU — Avesta Yayınları (@avestayayin) January 14, 2020

​Tekin Yayınları: "Düşüncenin ifade edilmesi, yayılması ve yayımlanması için aynı çatı altında birlikte mücadele ettigimiz, dostumuz Dipnot Yayınevi'nin yanındayız... Her alanda ve her mecrada #Leylan'ı satarız! Kimse canını sıkmasın."

Düşüncenin ifade edilmesi, yayılması ve yayımlanması için aynı çatı altında birlikte mücadele ettigimiz, dostumuz @DipnotY Yayınevi'nin yanındayız...



Her alanda ve her mecrada #Leylan'ı satarız!

Kimse canını sıkmasın😃 pic.twitter.com/Ku2DG4SiHk — Tekin Yayınevi (@TekinYayinevi) January 14, 2020

​NotaBene Yayınları: "Genişleyeceği ve genelleşeceği açık bir saldırı dalgası karşısında düşünceyi ve kitabı tekrar savunmak zorundayız. Dost ve kardeş yayınevimiz @DipnotY'nın yanındayız."

Genişleyeceği ve genelleşeceği açık bir saldırı dalgası karşısında düşünceyi ve kitabı tekrar savunmak zorundayız. Dost ve kardeş yayınevimiz @DipnotY'nın yanındayız. pic.twitter.com/9Bbw6g1NOq — NotaBene Yayınları (@NotaBeneY) January 14, 2020

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevinde geçirdiği dönem süresince Dipnot Yayınları'ndan çıkan Seher ve İletişim Yayınları'ndan çıkan Devran isimli iki kitap yazıp yayımlamıştı.