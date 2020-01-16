Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısında 3 asker şehit oldu

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

NTV'nin haberinde, 'Suriye'deki saldırıda 1 binbaşı, 1 teğmen, 1 uzman onbaşı şehit oldu' bilgileri verildi.