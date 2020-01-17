YSK seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, olası bir seçim durumunda seçime katılacak partilerin listesini açıkladı. Gelecek Partisi şartları sağlamadığı için listede yer almadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir açıklama yaparak olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin bir listesini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi, yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarına sahip olduğu için seçime girmeye hak kazanmış olarak görülürken, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin ise gerekli şartları henüz taşımadığı belirtildi.

T24'ün aktardığı habere göre, İl ve İlçe seçim kurullarında birer adet temsilci bulunduran siyasi partiler 298 sayılı kanunun 17. maddesinde belirtilmişti. 14. maddenin 4. fıkrası gereğince YSK tarafından tespit ve ilan edilen siyasi partiler, söz konusu maddede öngörülen il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurma haklarına sahip olabiliyorlar.

Seçime girecek olan partiler ise şöyle:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Anavatan Partisi, 3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- Büyük Birlik Partisi, 5- Cumhuriyet Halk Partisi, 6- Demokrat Parti, 7- Demokratik Sol Parti, 8- Halkların Demokratik Partisi, 9- Hür Dava Partisi, 10- İYİ Parti, 11- Milliyetçi Hareket Partisi, 12- Saadet Partisi, 13- Türkiye Komünist Partisi, 14- Vatan Partisi, 15- Yeniden Refah Partisi.