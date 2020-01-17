'OT' dergisinde soygun: 'Bugüne kadar yaptığımız her şey gitti'

Kültür ve sanat alanında yayın yapan ‘OT’ Dergisi'ne giren iki kişi, dolaplarda bulunan 4 taşınabilir, 1 harici hard disk, 1 fotoğraf makinesi ve 1 bilgisayar ekranını çalarak kayıplara karıştı. Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını istediklerini belirten Halkla İlişkiler Direktörü Melissa Gençay, ''Bugüne kadar yaptığımız her şey gitti'' dedi.