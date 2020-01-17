MetroPOLL Araştırma Kuruluşu, Türkiye'nin Nabzı Değerlendirmesi Aralık 2019 başlığı altında, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; 'yüzde 10 barajını' sadece AK Parti, CHP ve HDP geçmeyi başardı.

MetroPOLL Araştırma Kuruluşu, Türkiye 'nin Nabzı Değerlendirmesi Aralık 2019 başlığı altında, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu anket sonuçlarını açıkladı.

AK Parti yüzde 41 ile birinci sırada

MetroPOLL'ün yaptığı ankette kullanıcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kullanıcıların, yüzde 41'i AK Parti cevabını verirken, yüzde 24.8'in tercihi CHP oldu. İlk iki sırayı yüzde 11 ile HDP ve yüzde 9.8 ile Milliyetçi Hareket Partisi takip etti. İYİ Parti ise MHP'nin ardından yüzde 8.3 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

Listede Davutoğlu ve Babacan'ın partileri de var

Ahmet Davutoğlu'nun kurucu genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin oranı yüzde 2 olurken, bu yıl yeni kuracağı partiyle siyasi kariyerine devam etmesi beklenen Ali Babacan'ın partisi kullanıcıların yüzde 1.7'si tarafından tercih edildi.

Anket sonuçlarına göre; partilerin meclise girmeleri için gerekli olan yüzde 10 barajını AK Parti, CHP ve HDP geçerken, geriye kalan partiler barajı geçmeyi başaramadılar.

Ankette, kararsız seçmenlerin oranı yüzde 5.4 olurken, cevap vermekten kaçınan kullanıcılar yüzdenin 7.8'ini kapsadı.

Metropoll'den 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketi: Barajı sadece 3 parti geçebiliyor https://t.co/czexwPPQDb pic.twitter.com/WgEovd44kj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 17, 2020

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