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00:16 19 Ocak 2020
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    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

    CHP'li Adıgüzel, 'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kardeşi üniversiteye atandı' iddiasını Meclis'e taşıdı

    © İHA / ERDAL ANAK
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    CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İmam Hatip Lisesi mezunu kardeşinin üniversitede araştırmacı kadrosuna atandığı iddiasını Meclis'e taşıdı. CHP'li Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "Görevli olduğu camiden kadrosu ve liyakati olmamasına rağmen yapılan atama doğru mudur?" diye sordu.

    "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu, görevli olduğu camiden kadrosu ve liyakati olmamasına rağmen üniversitede araştırmacı kadrosuna atandığı" iddiasını TBMM gündemine taşıyan CHP'li Adıgüzel, Bakan Selçuk'a "Atama doğru mudur? Şahsın bu görevle ilgili eğitimi ve liyakati ne kadar uygundur?" diye sordu.

    Ordu Üniversitesi tarafından yapılacak olan öğretim görevlisi alımı için son başvuru tarihi gelmeden kimi listelerle alınacak kişilerin önceden belirlendiği iddialarını CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a verdiği soru önergesi ile gündeme getirdi.

    Ellerinde bu konuda kimi evraklar olduğunu ileri süren Adıgüzel, ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın "İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu, görevli olduğu camiden; kadrosu ve liyakati olmamasına rağmen üniversitede araştırmacı kadrosuna atandığı" iddialarına da açıklık getirilmesini istedi. 

    ​Mustafa Adıgüzel, Bakan Selçuk'tan şu sorulara yanıt istedi: 

    - Üniversitelerde araştırmacı kadrosu atamaları devam etmekte midir? Bu konuda en güncel mevzuat nedir? Ordu Üniversitesi dışında diğer üniversitelerde bu durumun benzer örnekleri var mıdır?

    - Metin Erbaş isimli şahsın Ordu Üniversitesi’nde araştırma kadrosuna atandığı doğru mudur? Araştırmacı olarak belirtilen görevin detayları nelerdir? Söz konusu şahsın bu görevle ilgili eğitimi ve liyakati ne kadar uygundur?

    - Öğretim üyeleri için ilan edilen kadrolara daha başvuru süresi dolmadan atanacak isimlerin önceden belirlenmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Atanacak kişiler önceden belli ise, bu kadrolara başvuru yapılması için süre verilmesi sadece formaliteden ibaret değil midir?

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    Etiketler:
    Atama, soru önergesi, CHP, Mustafa Adıgüzel, Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ordu, Türkiye
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